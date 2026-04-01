Pour le prochain gouvernement du Québec

Une analyse publiée mercredi par l’Institut du Québec confirme ce que la chroniqueuse économique Michèle Boisvert avait conclu après le dépôt du budget du Québec du 18 mars: l’atteinte de l’équilibre budgétaire sera un énorme défi pour le prochain gouvernement.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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