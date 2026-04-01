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Pour le prochain gouvernement du Québec

L’atteinte de l’équilibre budgétaire sera un énorme défi

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 avril 2026 18:04

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L’atteinte de l’équilibre budgétaire sera un énorme défi
À vos intérêts / Cogeco Média

Une analyse publiée mercredi par l’Institut du Québec confirme ce que la chroniqueuse économique Michèle Boisvert avait conclu après le dépôt du budget du Québec du 18 mars: l’atteinte de l’équilibre budgétaire sera un énorme défi pour le prochain gouvernement.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Une analyse chiffrée qui n’a rien de bien réjouissant pour les prochaines années pour le gouvernement du Québec;
  • Apple fête ses 50 ans.

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