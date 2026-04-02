Le prix de l'essence ne cesse de fluctuer

Le litre d’essence a dépassé les 2 $ dans plusieurs régions du Québec jeudi, notamment en raison des déclarations de Donald Trump, qui font fluctuer les prix.

Mercredi matin, la Régie de l’énergie a lancé la plateforme Régie essence Québec, une carte interactive permettant de vérifier en temps réel les prix dans les stations-service de la province.

Écoutez Patrick Gonzalez, professeur agrégé au Département d’économique de l’Université Laval, brosser le portrait de la situation.