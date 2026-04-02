Le prix de l'essence ne cesse de fluctuer

Le litre d’essence a dépassé les 2 $ dans plusieurs régions du Québec jeudi, notamment en raison des déclarations de Donald Trump, qui font fluctuer les prix.
Mercredi matin, la Régie de l’énergie a lancé la plateforme Régie essence Québec, une carte interactive permettant de vérifier en temps réel les prix dans les stations-service de la province.
Écoutez Patrick Gonzalez, professeur agrégé au Département d’économique de l’Université Laval, brosser le portrait de la situation.
«Tant qu'il y aura de l'incertitude, ça risque d'être très volatile. Mais contrairement à ce qu'on a déjà connu à certaines reprises par le passé, cette fois-ci, il y a un réel problème. Puis, tant que ce problème n’est pas réglé, c'est comme si on mettait des plasters, mais derrière, il y a un cancer qui ronge. Il manque du pétrole sur la planète. Il y a 15% de la production qui ne sort pas. Et ça se cumule à chaque journée qui passe.»