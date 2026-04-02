Jeune fille de 15 ans tuée par erreur en 2021

Les proches de Meriem Boundaoui, une adolescente tuée par erreur en 2021 lors d’une fusillade causée par un conflit de stationnement, ont pu s’exprimer, jeudi, lors de l’audience sur la détermination de la peine de Salim Touaibi, reconnu coupable dans cette affaire.
Écoutez le journaliste Philippe Bonneville brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Nous nous trouvions au palais de justice de Montréal pour des représentations sur la peine à imposer pour les tentatives de meurtre. À cette étape, les familles des victimes peuvent s’adresser aux juges. C’était la première fois, dans le cadre de ces longues procédures judiciaires, que les familles pouvaient expliquer aux juges et au tribunal les conséquences du crime sur leur vie. Le moment a été particulièrement émotif: sa sœur a affirmé qu’elle était l’incarnation de la bonté, une personne au cœur pur, toujours souriante, une adolescente qui avait plein de rêves.»