Jeune fille de 15 ans tuée par erreur en 2021

Les proches de Meriem Boundaoui, une adolescente tuée par erreur en 2021 lors d’une fusillade causée par un conflit de stationnement, ont pu s’exprimer, jeudi, lors de l’audience sur la détermination de la peine de Salim Touaibi, reconnu coupable dans cette affaire.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.