Match Canadiens-Rangers

Les Canadiens de Montréal affronteront les Rangers de New York, déjà écartés des séries, jeudi soir, à New York.
Le Tricolore tentera de porter à sept sa série de victoires.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, en discuter jeudi au micro du chroniqueur sportif Meeker Guerrier.
«Les Canadiens pourraient être motivés par le fait de vouloir éviter d'être balayés par une équipe qui ne sera pas dans les séries. Ça ferait mal un peu à l'orgueil. Puis ils sont sur une séquence heureuse de six victoires d'affilée. Ils ne veulent certainement pas que cette séquence-là s'arrête.»