C'est jour de lancement tant attendu pour Artemis II. Quatre astronautes, dont le Canadien Jeremy Hansen, graviteront autour de la lune; une première depuis les 50 dernières années.

Écoutez à ce sujet Nathalie Ouellette, astrophysicienne, au micro de Philippe Cantin.

Nathalie Ouellette explique que la capsule Orion battra le record d’Apollo 13, testera la sécurité des systèmes et réalisera des expériences scientifiques, tout en préparant une future base lunaire semi-permanente.