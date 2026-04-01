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Artemis II

«Au-delà de la science, il y a vraiment un intérêt symbolique à cette mission»

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Le Québec maintenant

le 1 avril 2026 16:19

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Au-delà de la science, il y a vraiment un intérêt symbolique à cette mission»
L'équipage d'Artemis II: Victor Glover, Jeremy Hansen, Reid Wiseman et Christina Koch. / AP/John Raoux

C'est jour de lancement tant attendu pour Artemis II. Quatre astronautes, dont le Canadien Jeremy Hansen, graviteront autour de la lune; une première depuis les 50 dernières années.

Écoutez à ce sujet Nathalie Ouellette, astrophysicienne, au micro de Philippe Cantin.

Nathalie Ouellette explique que la capsule Orion battra le record d’Apollo 13, testera la sécurité des systèmes et réalisera des expériences scientifiques, tout en préparant une future base lunaire semi-permanente.

«On veut revenir à la Lune, mais comme ça fait maintenant 53 ans qu'on n'est pas revenu, on doit y aller doucement, à petits pas. Avec Artemis un, on a fait le premier test avec l'équipement, mais maintenant on veut s'assurer que tout est très sécuritaire pour nos astronautes. Donc, avant d'atterrir sur la Lune, on veut s'assurer de pouvoir faire le tour de la lune. Et c'est le but de cette mission avec ces quatre astronautes.»

Nathalie Ouellette

La mission, d’une durée de dix jours, vise aussi à renforcer la coopération internationale et la symbolique de l’exploration spatiale.

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