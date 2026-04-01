Pointée du doigt par l’autre candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, Christine Fréchette a tenu à clarifier ses positions au sujet de l’immigration.

Elle a été accusée par son seul adversaire de ne pas avoir donné les vrais chiffres de sa proposition en immigration qui inclut la réouverture du Programme de l’expérience québécoise pour deux ans.

Certains chiffres analysés par le ministère de l’Immigration montrent que si le PEQ est rouvert, il pourrait y avoir jusqu’à 125 000 dossiers déposés pour la résidence permanente.

Pourtant, la candidate affirme que depuis le premier jour de la course à la chefferie, elle n’a pas changé de cap sur le nombre d’immigrants permanents qui seraient acceptés au Québec de façon annuelle si elle devient la prochaine première ministre.

Écoutez la candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, répondre aux accusations de son adversaire, mercredi, au micro de Philippe Cantin.