Protection des enfants

Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi un financement de 34 millions de dollars sur trois ans dans le cadre du programme Grandir en confiance.

Cette somme vise à mieux encadrer les enfants et limiter les signalements qui sont faits auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Ce programme devrait aussi alléger le fardeau sur les services de première ligne qui sont très sollicités.

Écoutez André Lebon, ex-vice-président de la Commission sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, réagir à cette annonce, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant.