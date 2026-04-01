Les Américains en route vers la Lune

Mercredi 1er avril 2026 est un jour historique pour la NASA alors que quatre astronautes dont le Canadien Jeremy Hansen devraient quitter la Terre en direction de la Lune.

C'est la première fois depuis 1968 que des humains se dirigent vers notre satellite naturel. Rappelons qu'à l'époque les explorations lunaires s'étaient conclues car les bénéfices scientifiques étaient pour le moins mitigés.

Alors pourquoi y retourner en 2026?

Écoutez à ce sujet l'auteur et professeur au Département d'histoire de l'UQAM Yves Gingras à l'émission La Commission.