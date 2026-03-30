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Montréal

Une policière violemment insultée par un automobiliste

par 98.5

0:00
5:53

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 mars 2026 15:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Une policière violemment insultée par un automobiliste
Caroline Bertrand / Cogeco Média

La vidéo virale montrant un citoyen insulter violemment une policière de Montréal continue de faire réagir. 

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Caroline Bertrand faire le point sur les réactions à la suite de la publication de cette vidéo.

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