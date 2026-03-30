Le Tchèque est en feu!

Les performances étincelantes du gardien des Canadiens Jakub Dobes ne sont pas passées inaperçues à travers le circuit Bettman.

Le Tchèque de 24 ans, qui connaît un «printemps Dobes» inspirant, a été nommé première étoile de la semaine dans la LNH.

Au total, la recrue a arrêté 100 des 104 tirs dirigés vers lui la semaine dernière, remportant ses trois départs.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier en discuter avec Philippe Cantin lundi au Québec maintenant.

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