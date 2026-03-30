Dernière heure

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Le PDG de Air Canada Michael Rousseau quittera ses fonctions à la fin septembre

par 98.5 | Modifié le 30 mars 2026 à 10:20

Le PDG de Air Canada Michael Rousseau quittera ses fonctions à la fin septembre
Le PDG de Air Canada Michael Rousseau quittera ses fonctions en septembre. / Capture d'écran tirée du site de Air Canada

Le transporteur aérien Air Canada a annoncé lundi que son président et chef de la direction, Michael Rousseau, partirait à la retraite d’ici la fin du mois de septembre.

Une nouvelle qui survient quelques jours seulement après l’incident qui a coûté la vie à deux pilotes à la fin d’une liaison Montréal-New York.

Michael Rousseau avait été considérablement critiqué après avoir enregistré une vidéo de condoléances essentiellement en anglais alors que l’une des victimes était québécoise.

Plusieurs groupes politiques ont appelé à sa démission au cours de la dernière semaine.

Air Canada indique que plusieurs critères seront évalués avant de lui trouver un successeur, notamment la capacité de communiquer en français.

À écouter

Départ annoncé de Michael Rousseau: «Le public a fini par avoir sa tête»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
0:00
6:19

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