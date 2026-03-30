Dernière heure

Le transporteur aérien Air Canada a annoncé lundi que son président et chef de la direction, Michael Rousseau, partirait à la retraite d’ici la fin du mois de septembre.

Une nouvelle qui survient quelques jours seulement après l’incident qui a coûté la vie à deux pilotes à la fin d’une liaison Montréal-New York.

Michael Rousseau avait été considérablement critiqué après avoir enregistré une vidéo de condoléances essentiellement en anglais alors que l’une des victimes était québécoise.

Plusieurs groupes politiques ont appelé à sa démission au cours de la dernière semaine.

Air Canada indique que plusieurs critères seront évalués avant de lui trouver un successeur, notamment la capacité de communiquer en français.