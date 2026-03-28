Céline Dion cet automne à Paris

La chanteuse Célin Dion sera de retour en spectacle à Paris cet automne pour une série de concerts à la Défense Arena.
Écoutez le chroniqueur Philippe Léger, présentement dans la capitale française, discuter de l'engouement autour de cette nouvelle, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Je regardais les différentes retombées possibles et projetées de la venue de Céline Dion. On parle de plus d'un milliard possible en retombées pour l'économie française en tourisme, en voyages, en restaurants, en salles de spectacles dans toute la venue de Céline Dion.»