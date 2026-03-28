Le documentaire Écoles sous pression – une quête de Ricardo Larrivée, qui sera présenté sur ICI Télé et ICI Tou.TV le 30 mars prochain, met de l'avant l'état de décrépitude dans lequel se trouvent les écoles du Québec.
Écoutez Ricardo Larrivée, initiateur du projet, en discuter samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«L'objectif, c'était de donner la parole aux gens du milieu de l'éducation parce qu'on est capables du meilleur et du pire. On a des écoles vraiment très belles, mais malheureusement, il y a 53 % des écoles qui sont en très mauvais état, et 10 % qui devraient être carrément démolis et reconstruits. Il faut remettre ça de l'avant parce que, sinon on va finir par frapper un mur. On n'a pas les moyens de ne pas s'occuper du milieu de l'éducation.»