Expérience pour comprendre cette réalité

Pour comprendre la réalité de l’itinérance, le journaliste Sébastien Houle a passé huit jours dans les rues de Shawinigan.

Sans argent, pièces d’identité ou téléphone fonctionnel, il dormait dans des refuges et se nourrissait dans les tablées populaires des organismes communautaires.

Il témoigne de cette réalité quotidienne des personnes sans domicile, samedi matin, dans un dossier du journal Le Nouvelliste.

Écoutez le journaliste en discuter, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.