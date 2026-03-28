À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.
Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, samedi, à l'émission Signé Lévesque.
«Royalmount interdit dorénavant les chiens dans le centre commercial. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des situations répétées où les besoins des animaux n'étaient pas ramassés. Quand on se promène avec ses animaux dans des lieux publics, puis qu'en plus, un centre commercial permettait d'avoir son petit animal avec soi, je pense qu'il faut faire attention, puis qu'il faut être responsable.»