Commerces américains

Les tarifs du président américain Donald Trump ont de réels effets sur les commerces du pays, illustre un récent article du journal The Guardian.
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Le boycott des Canadiens envers les États-Unis se fait véritablement sentir. Des journalistes se sont déplacés à Lewiston, une ville frontalière avec l'Ontario dans l'État de New York, qui est normalement est très populaire auprès des touristes canadiens. En ce moment, c'est une réalité complètement différente. La propriétaire d'une boulangerie a expliqué que ses revenus ont baissé de 30 % depuis un an.»