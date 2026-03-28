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Commerces américains

«Le boycott des Canadiens envers les États-Unis se fait sentir»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 mars 2026 07:25

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Le boycott des Canadiens envers les États-Unis se fait sentir»
Caroline Bertrand / Cogeco Média

Les tarifs du président américain Donald Trump ont de réels effets sur les commerces du pays, illustre un récent article du journal The Guardian.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Le boycott des Canadiens envers les États-Unis se fait véritablement sentir. Des journalistes se sont déplacés à Lewiston, une ville frontalière avec l'Ontario dans l'État de New York, qui est normalement est très populaire auprès des touristes canadiens. En ce moment, c'est une réalité complètement différente. La propriétaire d'une boulangerie a expliqué que ses revenus ont baissé de 30 % depuis un an.»

Caroline Bertrand

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