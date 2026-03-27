Chefferie de la CAQ

Les candidats à la chefferie de la Coalition Avenir Québec débattront de nouveau samedi à Laval. Le premier exercice entre Christine Fréchette et Bernard Drainville, qui s’est déroulé la semaine dernière, a laissé place à certaines attaques.

Selon Luc Ouellet, ex-conseiller politique, Bernard Drainville se trouve toujours en mauvaise position et il doit se démarquer lors du prochain débat pour essayer de gagner des points.

Il précise d’ailleurs que son équipe n’a pas réussi à vendre beaucoup de nouvelles cartes de membre.

Écoutez Luc Ouellet, ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, discuter des défis des deux candidats à la chefferie au micro de Philippe Cantin, vendredi.