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Chefferie de la CAQ

Débat: «Drainville devra être plus que performant»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 mars 2026 15:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Débat: «Drainville devra être plus que performant»
Les candidats à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette et Bernard Drainville / La Presse Canadienne

Les candidats à la chefferie de la Coalition Avenir Québec débattront de nouveau samedi à Laval. Le premier exercice entre Christine Fréchette et Bernard Drainville, qui s’est déroulé la semaine dernière, a laissé place à certaines attaques. 

Selon Luc Ouellet, ex-conseiller politique, Bernard Drainville se trouve toujours en mauvaise position et il doit se démarquer lors du prochain débat pour essayer de gagner des points. 

Il précise d’ailleurs que son équipe n’a pas réussi à vendre beaucoup de nouvelles cartes de membre. 

Écoutez Luc Ouellet, ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, discuter des défis des deux candidats à la chefferie au micro de Philippe Cantin, vendredi. 

«Je m’attends à ce qu’il soit très actif lors du prochain débat, qu’il essaie de marquer des points, qu’il essaie de sortir des lapins de son chapeau. Il va devoir être plus que performant, il va devoir faire des ‘‘knockouts’’ et s’assurer qu’il pourrait changer la donne.»

Luc Ouellet

Du côté de Christine Fréchette, Luc Ouellet s'attend à ce que cette dernière opte plutôt pour un ton posé. 

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