Début de la saison des cabanes à sucre

Qui dit printemps, dit cabane à sucre. Québécois et touristes sont nombreux à se ruer dans les érablières pour savourer les classiques au sirop d’érable. Mais derrière la tradition, la réalité des producteurs est teintée de nouveaux défis.

La météo est-elle clémente cette année pour la coulée ? Comment les entreprises du milieu s'adaptent-elles aux enjeux actuels, qu'il s'agisse de la main-d'œuvre immigrante, de l'évolution des menus ou de la rentabilité globale ?

Écoutez Mélanie Charbonneau, propriétaire du Verger Charbonneau à Mont-Saint-Grégoire, discuter de cette tradition et du parcours de l'entreprise familiale au micro de Philippe Cantin.