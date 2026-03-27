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Un troisième en 10 ans

Un nouvel accident de voiture pour Tiger Woods

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Le Québec maintenant

le 27 mars 2026 16:11

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Un nouvel accident de voiture pour Tiger Woods
Rappelons qu'en 2021, Tiger Woods avait été gravement blessé lors d'un accident survenu en Californie. / AP Photo/Caroline Brehman

Le golfeur Tiger Woods a été arrêté vendredi à Jupiter Island, en Floride, après avoir causé un accident alors qu'il conduisait avec les facultés affaiblies, peu après 14 h.

Son véhicule, un Land Rover, s'est retrouvé sur le côté à la suite de l'impact. L'athlète n'a pas été blessé et a pu s'extirper de la voiture par ses propres moyens.

Selon les rapports, Woods aurait eu une conduite erratique avant de perdre le contrôle. Bien qu'il ait initialement collaboré avec les policiers en réussissant les tests d'alcoolémie, la situation a changé par la suite.

C'est son refus de se soumettre à un test d'urine qui a provoqué son arrestation formelle pour conduite avec les facultés affaiblies.

Cette procédure a toutefois permis aux policiers d'obtenir un mandat pour forcer un prélèvement à des fins d'analyses ultérieures.

En 2021, il avait été gravement blessé lors d'un accident en Californie alors que son état était altéré par la prise de médicaments. Il avait par la suite suivi une cure de désintoxication pour traiter une dépendance aux analgésiques.

En 2017, Woods avait été aussi arrêté, cette fois après s'être endormi au volant de son véhicule.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier commenter l'actualité sportive au micro de Philippe Cantin, ce vendredi.

Autres sujets abordés :

  • Un match important pour Zachary Bolduc qui a permis aux siens de l'emporter 2 à 1 face aux Blue Jackets de Columbus, jeudi.
  • C'est le début de la saison régulière pour les Blue Jays de Toronto.

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