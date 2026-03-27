Le gouffre lumineux, série québécoise qui aborde le cancer d'Anick Lemay, est présentée au Festival Séries Mania en France.

La minisérie aborde la maladie «comme on ne l'a jamais vu», grâce à des effets spéciaux, sans toutefois être une science-fiction, et se veut parfois humoristique, souligne sa productrice Julie Snyder.

L'humopriste Martin Matte aborde aussi Vitrerie Joyal. Sa série est également présentée à Séries Mania, lors de la cérémonie de clôture.

Écoutez la productrice et animatrice Julie Snyder, ainsi que l'humoriste Martin Matte, présenter leur production respective dans la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, au Québec maintenant.