La Cour doit trancher sur la clause dérogatoire

Alors que la Cour suprême est appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de la clause dérogatoire, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, estime que toute tentative de limiter ou d'invalider cet outil s'attaquerait aux fondements mêmes de la fédération canadienne.

Le plus haut tribunal du pays se penche actuellement sur la question dans le cadre de la contestation judiciaire de la Loi sur la laïcité de l'État (Loi 21).

Québec a eu recours à la clause dérogatoire précisément pour protéger cette pièce législative de toute contestation judiciaire.

Pour le gouvernement du Québec, le pouvoir de l’Assemblée nationale de soustraire ses lois au contrôle des tribunaux fédéraux est un droit fondamental et non négociable.

D'autres provinces abondent dans le même sens par ailleurs.

Écoutez le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, sur le dossier de la Loi 21, jeudi, à La commission.