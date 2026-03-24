La ministre de la Santé du Québec, Sonia Bélanger, propose une modernisation de la loi P-38, datant de plus de 25 ans, pour mieux protéger les personnes présentant un danger en raison de troubles mentaux.

Écoutez la ministre de la Santé Sonia Bélanger présenter les modifications qu'elle souhaite apporter au micro de Philippe Cantin.

Le projet de loi retire le critère d’«immédiateté» du danger, permettant une intervention plus préventive par les médecins, policiers et organismes communautaires.

La ministre Bélanger souligne un large consensus, incluant les psychiatres et proches aidants, pour soutenir cette réforme en commission spéciale.