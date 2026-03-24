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Société
Une approche de «tolérance zéro»

Lutte contre le racisme: le SPVM mise sur un changement de culture profond

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 mars 2026 16:25

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Lutte contre le racisme: le SPVM mise sur un changement de culture profond
Lutte contre le racisme: le SPVM mise sur un changement de culture profond / Paul Chiasson / La Presse Canadienne

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a dévoilé son ambitieux Plan de lutte contre les discriminations et le racisme 2026-2030.

Dans un entretien avec Philippe Cantin, le chef de police Fady Dagher a réitéré sa volonté de s'attaquer de front au racisme systémique au sein de l'organisation pour rebâtir la confiance avec toutes les populations montréalaises.

Ce plan repose sur une approche de «tolérance zéro» et une transformation des structures internes qui génèrent des biais.

Écoutez Fady Dagher aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Il explique que l'organisation doit reconnaître ses erreurs passées pour progresser.

Le plan prévoit notamment un suivi centralisé du comportement des agents tout au long de leur carrière et une révision des procédures de recrutement pour éliminer les barrières discriminatoires.

L'objectif est de passer des paroles aux actes en instaurant des mécanismes de reddition de comptes rigoureux.

Autres sujets traités:

  • Importance d'un financement pérenne pour les organismes communautaires et les travailleurs de rue;
  • Remplacement de l'écusson controversé «Thin Blue Line» par un nouvel emblème officiel;
  • Augmentation de la représentativité des femmes et des minorités visibles au sein des nouvelles cohortes de policiers;
  • Organisation d'un sommet sur la jeunesse en 2026 pour mobiliser les partenaires en santé et en éducation.

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