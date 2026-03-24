Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a dévoilé son ambitieux Plan de lutte contre les discriminations et le racisme 2026-2030.

Dans un entretien avec Philippe Cantin, le chef de police Fady Dagher a réitéré sa volonté de s'attaquer de front au racisme systémique au sein de l'organisation pour rebâtir la confiance avec toutes les populations montréalaises.

Ce plan repose sur une approche de «tolérance zéro» et une transformation des structures internes qui génèrent des biais.

Écoutez Fady Dagher aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Il explique que l'organisation doit reconnaître ses erreurs passées pour progresser.

Le plan prévoit notamment un suivi centralisé du comportement des agents tout au long de leur carrière et une révision des procédures de recrutement pour éliminer les barrières discriminatoires.

L'objectif est de passer des paroles aux actes en instaurant des mécanismes de reddition de comptes rigoureux.

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