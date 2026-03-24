Meilleure équipe de l'Est

Les Canadiens s'apprêtent à accueillir les Hurricanes de la Caroline, meilleure formation de l'Est, mardi soir au Centre Bell.

Malgré les succès offensifs de Cole Caufield et Nick Suzuki, qui peuvent respectivement atteindre le plateau des 50 buts et des 100 points d'ici la fin de la saison, la commande sera lourde face à la Caroline, une équipe qui a historiquement dominé le Tricolore.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table en vue de ce match, mardi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés