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Hockey
Meilleure équipe de l'Est

Les Hurricanes, «la bête noire» des Canadiens?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 mars 2026 05:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Hurricanes, «la bête noire» des Canadiens?
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens s'apprêtent à accueillir les Hurricanes de la Caroline, meilleure formation de l'Est, mardi soir au Centre Bell.

Malgré les succès offensifs de Cole Caufield et Nick Suzuki, qui peuvent respectivement atteindre le plateau des 50 buts et des 100 points d'ici la fin de la saison, la commande sera lourde face à la Caroline, une équipe qui a historiquement dominé le Tricolore.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table en vue de ce match, mardi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Déroute des Rangers de New York;
  • Les Sénateurs refusent d'abandonner dans la course aux séries;
  • Élimination de Félix Auger-Aliassime à Miami.

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