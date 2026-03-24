 Aller au contenu
Société
Aéroport métropolitain de Montréal

Terminal de Saint-Hubert: voyager au Canada n'aura jamais été aussi simple

par 98.5

0:00
12:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 mars 2026 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Terminal de Saint-Hubert: voyager au Canada n'aura jamais été aussi simple
Philippe Bonneville / Cogeco Média

L'aéroport de Saint-Hubert, maintenant connu sous le nom de MET - Aéroport métropolitain de Montréal, s'apprête à transformer le paysage du transport aérien au Québec avec l'ouverture de son nouveau terminal prévue le 15 juin prochain.

Ce projet d'envergure, représentant un investissement de plus d'un demi-milliard de dollars entièrement privé, offrira plus de 200 départs hebdomadaires vers les grandes villes canadiennes.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville et la ministre du Tourisme et députée de la CAQ dans Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne, aborder le tout, mardi, à l'émission de Philippe Cantin.

Le terminal se distingue par son efficacité redoutable, visant un temps de traitement de seulement 30 minutes avant l'embarquement, comparativement aux deux à quatre heures souvent nécessaires à Montréal-Trudeau.

Bien que le terminal soit initialement dédié aux vols domestiques avec Porter Airlines et Pascan Aviation, les autorités n'excluent pas une expansion future vers des destinations internationales si la demande et la réglementation le permettent.

Autres sujets traités:

  • Bilan touristique 2025: le Québec a enregistré des recettes records de 19 milliards de dollars, avec une hausse marquée des visiteurs canadiens.
  • Tourisme américain et international: malgré une baisse de 6% des touristes américains en 2025, une reprise est observée depuis octobre, tandis que le marché européen est en croissance de plus de 10%;
  • Impact local et circulation: les dirigeants prévoient une augmentation gérable du trafic routier, estimée à environ 1000 véhicules supplémentaires par jour dans le secteur de Longueuil.

Vous aimerez aussi

Le droit aux animaux de compagnie: un casse-tête pour les propriétaires?
La commission
Le droit aux animaux de compagnie: un casse-tête pour les propriétaires?
0:00
13:10
L’interdiction des cellulaires réduit-elle la violence dans les écoles?
La commission
L’interdiction des cellulaires réduit-elle la violence dans les écoles?
0:00
14:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Lutte contre le racisme: le SPVM mise sur un changement de culture profond
Rattrapage
Une approche de «tolérance zéro»
Lutte contre le racisme: le SPVM mise sur un changement de culture profond
Les Canadiens poursuivent leur lutte pour garder une place en série
Rattrapage
Match face aux Hurricanes de la Caroline
Les Canadiens poursuivent leur lutte pour garder une place en série
SAAQclic: Karl Malenfant réclame l'annulation du rapport Gallant
Rattrapage
Le bouc émissaire?
SAAQclic: Karl Malenfant réclame l'annulation du rapport Gallant
Chanteur country Luke Combs: «C'est une machine à hits»
Rattrapage
Un sixième album dévoilé samedi
Chanteur country Luke Combs: «C'est une machine à hits»
Le Canadien est une équipe si facile à sous-estimer
Rattrapage
Hockey
Le Canadien est une équipe si facile à sous-estimer
La qualité du français ne cesse de décroître
Rattrapage
Lacunes de base
La qualité du français ne cesse de décroître
Les marchés boursiers au vert et le pétrole en baisse
Rattrapage
Guerre en Iran
Les marchés boursiers au vert et le pétrole en baisse
Donald Trump dit que les négociations avancent, l'Iran nie
Rattrapage
Conflit en Iran
Donald Trump dit que les négociations avancent, l'Iran nie
Loi sur la laïcité devant la Cour suprême: quels sont les scénarios possibles?
Rattrapage
Chronique politique
Loi sur la laïcité devant la Cour suprême: quels sont les scénarios possibles?
«Les transfuges n'ont pas une longue vie sur le plan politique»
Rattrapage
Maïté Blanchette Vézina au PCQ
«Les transfuges n'ont pas une longue vie sur le plan politique»
«Il abat les barrières les unes après les autres» -Martin McGuire
Rattrapage
Une possible saison de 50 buts pour Cole Caufield
«Il abat les barrières les unes après les autres» -Martin McGuire
«La mobilisation est grande et elle est importante» -Caroline Chartier
Rattrapage
«Le communautaire à boutte»
«La mobilisation est grande et elle est importante» -Caroline Chartier
Céline Dion de retour sur scène à Paris? «On parle de deux concerts par semaine»
Rattrapage
France
Céline Dion de retour sur scène à Paris? «On parle de deux concerts par semaine»
Un petit portrait de la Beauce et de son histoire
Rattrapage
Voyage de Biz dans la région
Un petit portrait de la Beauce et de son histoire