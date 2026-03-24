L'aéroport de Saint-Hubert, maintenant connu sous le nom de MET - Aéroport métropolitain de Montréal, s'apprête à transformer le paysage du transport aérien au Québec avec l'ouverture de son nouveau terminal prévue le 15 juin prochain.

Ce projet d'envergure, représentant un investissement de plus d'un demi-milliard de dollars entièrement privé, offrira plus de 200 départs hebdomadaires vers les grandes villes canadiennes.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville et la ministre du Tourisme et députée de la CAQ dans Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne, aborder le tout, mardi, à l'émission de Philippe Cantin.

Le terminal se distingue par son efficacité redoutable, visant un temps de traitement de seulement 30 minutes avant l'embarquement, comparativement aux deux à quatre heures souvent nécessaires à Montréal-Trudeau.

Bien que le terminal soit initialement dédié aux vols domestiques avec Porter Airlines et Pascan Aviation, les autorités n'excluent pas une expansion future vers des destinations internationales si la demande et la réglementation le permettent.

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