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Entente de principe à la STM et malaise linguistique chez Air Canada

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Entendu dans

La commission

le 24 mars 2026 12:16

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Entente de principe à la STM et malaise linguistique chez Air Canada
La commission / Cogeco Média

Une onde de soulagement traverse Montréal avec l'annonce d'une entente de principe entre la STM et ses 2 400 employés d'entretien, mettant fin à des mois de négociations ardues.

Si la mairesse se réjouit de la stabilité retrouvée, les commissaires rappellent que les défis financiers demeurent colossaux pour rénover les infrastructures désuètes.

Le ton change drastiquement lorsqu'on aborde le cas de Michael Rousseau, PDG d'Air Canada.

Sa déclaration presque exclusivement anglophone suite au décès de deux pilotes suscite l'indignation, illustrant, selon Luc Ferrandez, une culture d'entreprise déconnectée de la réalité francophone montréalaise.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des points chauds de l'actualité, mardi midi.

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