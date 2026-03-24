Une décision du tribunal sème le débat

Une décision récente du Tribunal du logement en faveur d'un locataire possédant un chien a relancé le débat sur l'interdiction des animaux dans les baux.

Éric Sansoucy, porte-parole de la CORPIQ, exprime l'inquiétude des propriétaires face aux dommages potentiels et aux nuisances sonores, soulignant que la réglementation actuelle les place en première ligne des poursuites judiciaires.

Bien que la juge ait invoqué le lien affectif profond entre l'humain et l'animal, la décision ne modifie pas encore la loi de façon permanente.

Un sondage révèle d'ailleurs une population presque également divisée sur cette question sociale complexe.

Écoutez Éric Sansoucy, porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec CORPIQ, mardi à La commission.