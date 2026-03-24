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Hockey
En marge de l'affrontement contre la Caroline

Cole Caufield: l'objectif des 50 buts passe par les séries

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 24 mars 2026 13:07

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Cole Caufield: l'objectif des 50 buts passe par les séries
Martin McGuire / Cogeco Média

Alors que les Canadiens de Montréal luttent pour leur qualification en séries éliminatoires, tous les regards sont tournés vers Cole Caufield, qui pourrait atteindre le plateau prestigieux des 50 buts d'ici la fin de la saison.

Pour le chroniqueur Martin McGuire, les succès individuels du jeune franc-tireur et les ambitions collectives de l'équipe sont intrinsèquement liés: si le Tricolore parvient à se tailler une place en éliminatoires, ce sera fort probablement grâce aux buts décisifs de Caufield.

Écoutez le descripteur Martin McGuire aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le CH devra toutefois sortir les griffes dès mardi soir face aux Hurricanes de la Caroline, la troisième meilleure formation de la ligue, qui excelle par son efficacité redoutable sur la glace.

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