L'économiste Sébastien McMahon soulève des questions troublantes concernant des transactions boursières massives survenues juste avant une déclaration majeure de Donald Trump.

Selon des informations du Financial Times, environ 6200 contrats à terme sur le pétrole (Brent et WTI), d'une valeur estimée à 580 millions de dollars américains, ont changé de mains exactement 15 minutes avant que le président n'annonce des négociations avec l'Iran.

Ce «pattern» de transactions avantageuses alimente les soupçons de délit d'initié au sein de l'entourage du président des États-Unis.

Écoutez le stratège en chef, économiste sénior et vice-président, allocation d'actifs et gestionnaire de portefeuilles chez Industrielle Alliance, Sébastien McMahon, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Bien que la Maison-Blanche rejette fermement toute accusation d'irrégularité, il souligne que la fortune personnelle de Donald Trump a plus que doublé durant sa présidence.

Il note également l'implication de son fils, Donald Jr., dans la plateforme de paris géopolitiques Polymarket, ainsi que des investissements familiaux dans la fabrication de drones avec des contrats du Pentagone.

Malgré plusieurs enquêtes par le passé, aucune preuve formelle de manipulation n'a encore mené à des conclusions officielles.