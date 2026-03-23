Les bonnes nouvelles de Luc et Nathalie

La plateforme DoorDash met en place un programme temporaire pour aider financièrement ses livreurs au Canada et aux États-Unis face à la hausse du prix de l'essence.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des nouvelles qui ont retenu leur attention, lundi, à La commission.
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