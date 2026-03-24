Le pédophile a fait 26 victimes

Mathieu Bonneau, un homme de Québec qui offrait des services d'aide aux devoirs, a écopé d'une peine de 20 ans de prison après avoir admis des agressions sexuelles sur 26 mineurs, des crimes commis entre 2015 et 2023.

Le stratagème de l'homme de 40 ans était particulièrement sournois, puisque le suspect demandait souvent aux parents de quitter la pièce pour favoriser la «concentration» des enfants afin de commettre ses abus.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, mardi, à Lagacé le matin.