 Aller au contenu
Justice et faits divers
Le pédophile a fait 26 victimes

20 ans de pénitencier pour un pédagogue prédateur

par 98.5

0:00
5:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 mars 2026 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
20 ans de pénitencier pour un pédagogue prédateur
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Mathieu Bonneau, un homme de Québec qui offrait des services d'aide aux devoirs, a écopé d'une peine de 20 ans de prison après avoir admis des agressions sexuelles sur 26 mineurs, des crimes commis entre 2015 et 2023.

Le stratagème de l'homme de 40 ans était particulièrement sournois, puisque le suspect demandait souvent aux parents de quitter la pièce pour favoriser la «concentration» des enfants afin de commettre ses abus.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, mardi, à Lagacé le matin.

«C'est une trahison extrême [...] Ces parents-là espéraient offrir un meilleur soutien à leurs enfants qui avaient des difficultés et ont ouvert les portes de leur foyer.» 

Bénédicte Lebel

Autres sujets abordés

  • Deux épisodes de coups de feu distincts à Montréal;
  • Une ex-employée de la TD condamnée à 26 mois de prison pour son rôle dans un réseau de fraude bancaire.

Vous aimerez aussi

Viol collectif : le hockeyeur Noah Corson aura un 2e procès
Signé Lévesque
Viol collectif : le hockeyeur Noah Corson aura un 2e procès
0:00
6:20
Tout comprendre sur la clause dérogatoire et la loi sur la laïcité
La commission
Tout comprendre sur la clause dérogatoire et la loi sur la laïcité
0:00
7:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Tragédie de LaGuardia: «La nature de l'erreur va rester à éclaircir»
Rattrapage
Aéroport de New York
Tragédie de LaGuardia: «La nature de l'erreur va rester à éclaircir»
Les Hurricanes, «la bête noire» des Canadiens?
Rattrapage
Meilleure équipe de l'Est
Les Hurricanes, «la bête noire» des Canadiens?
«Je trouve qu'en ce moment les diffuseurs font preuve d'une grande frilosité»
Rattrapage
L’avenir de la télévision québécoise
«Je trouve qu'en ce moment les diffuseurs font preuve d'une grande frilosité»
Immigration: le modèle social-démocrate mis à l'épreuve en Europe du Nord
Rattrapage
Virage à droite au Danemark
Immigration: le modèle social-démocrate mis à l'épreuve en Europe du Nord
Réforme de la construction: Luc Ferrandez veut briser le système actuel
Rattrapage
Besoins criants en matière d'infrastructures
Réforme de la construction: Luc Ferrandez veut briser le système actuel
Cyberintimidation à l'école: Sonia LeBel lance un cri d'alarme
Rattrapage
Prévention de la violence et de l'intimidation
Cyberintimidation à l'école: Sonia LeBel lance un cri d'alarme
Un retour sur scène imminent à Paris pour Céline Dion?
Rattrapage
La fin d'une absence de six ans?
Un retour sur scène imminent à Paris pour Céline Dion?
Justice expéditive: une opératrice de dépanneur traque son voleur d'essence
Rattrapage
Prix de l'essence
Justice expéditive: une opératrice de dépanneur traque son voleur d'essence
Tensions au Moyen-Orient: Donald Trump souffle le chaud et le froid
Rattrapage
Vidéo
Une porte de sortie diplomatique?
Tensions au Moyen-Orient: Donald Trump souffle le chaud et le froid
Regarder13:26Patrick Lagacé
Michel Bergeron rend hommage à son complice Rodger Brulotte
Rattrapage
«Il aidait tout le monde»
Michel Bergeron rend hommage à son complice Rodger Brulotte
Loi 21: la Cour suprême face à la clause dérogatoire
Rattrapage
Une cause d'envergure mobilise 142 avocats
Loi 21: la Cour suprême face à la clause dérogatoire
Grève dans 1 600 organismes: le milieu communautaire «à boutte»
Rattrapage
On réclame 2,6 milliards au gouvernement
Grève dans 1 600 organismes: le milieu communautaire «à boutte»
Deux pilotes d’Air Canada meurent dans un accident à l'aéroport LaGuardia
Rattrapage
Incident tragique à New York
Deux pilotes d’Air Canada meurent dans un accident à l'aéroport LaGuardia
L’économie en «K»: le fossé se creuse entre les Québécois
Rattrapage
Le litre d'essence frôle les 2$
L’économie en «K»: le fossé se creuse entre les Québécois