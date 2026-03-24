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Société
Aéroport de New York

Tragédie de LaGuardia: «La nature de l'erreur va rester à éclaircir»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 mars 2026 06:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Tragédie de LaGuardia: «La nature de l'erreur va rester à éclaircir»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Les derniers développements entourant l'accident impliquant un vol d'Air Canada Jazz et un camion de pompiers à l'aéroport LaGuardia sont au cœur du tour d'horizon de Patrick Lagacé mardi.

Les enquêteurs du Bureau américain de la sécurité des transports (NTSB) ont déjà récupéré les boîtes noires de l'appareil, qui circulait à une vitesse estimée entre 150 et 170 km/h au moment de l'impact.

Une erreur de communication pourrait être à l'origine de la tragédie, un contrôleur aérien ayant admis avoir commis une faute peu après l'incident.

Rappelons qu'un pilote québécois et son collègue ont perdu la vie tandis qu'une agente de bord a été éjectée de l'appareil avant d'être retrouvée en vie à une centaine de mètres de l'impact, toujours attachée à son siège.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé et le correspondant à New York Richard Châteauvert faire le point sur l'accident fatal survenu dimanche soir à New York.

L'enquête devra déterminer pourquoi le camion de pompiers s'est engagé sur la piste alors que le CRJ900 d'Air Canada Express était en phase d'atterrissage.

Ce drame remet en lumière la pénurie de contrôleurs aériens aux États-Unis et les incidents à répétition signalés à l'aéroport LaGuardia ces dernières années.

Autres sujets abordés

  • Donald Trump affirme discuter avec l'Iran, mais la République islamique dément; 
  • Nids-de-poule et monopole à Montréal;
  • Réforme de la loi P-38 et santé mentale;
  • La députée Maïté Blanchette Vézina quitte la CAQ pour rejoindre le Parti conservateur d'Éric Duhaime.

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