Malgré les critiques contre les syndicats

Les employés du restaurant Vesta, dans le quartier Villeray à Montréal, souhaitent se syndiquer dans l'optique d'améliorer leur condition de travail.

Cet exemple laisse à croire que si les syndicats sont souvent critiqués par les Québécois, ils sont encore réellement perçus par certains comme un moyen efficace de protéger et d'accroître les conditions d'emploi des travailleurs.

Écoutez Marc Ranger, ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, se pencher sur le sujet, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.