Camille Felton en vedette dans Surf Bay

La comédienne québécoise Camille Felton tient le rôle principal dans la série Surf Bay, tournée en français en Colombie-Britannique.
Écoutez Camille Felton discuter, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque, de son personnage dans cette série, maintenant diffusée sur la plateforme TV5.
L’actrice raconte notamment les défis de son apprentissage du surf, en partie nécessaire pour le tournage.
«À ma grande surprise, les planches de surf professionnelles, ce ne sont pas les planches avec lesquelles les débutants font du surf. C'est des planches artisanales, qui ne flottent pas, légères, et qui peuvent passer en dessous des vagues. Donc, quand on nage avec la planche, c'est un apprentissage en soi. Il faut être capable d'être en équilibre. Ça m'a pris deux jours juste pour apprendre à m'asseoir sur la planche.»