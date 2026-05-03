Camille Felton en vedette dans Surf Bay

La comédienne québécoise Camille Felton tient le rôle principal dans la série Surf Bay, tournée en français en Colombie-Britannique.

Écoutez Camille Felton discuter, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque, de son personnage dans cette série, maintenant diffusée sur la plateforme TV5.

L’actrice raconte notamment les défis de son apprentissage du surf, en partie nécessaire pour le tournage.