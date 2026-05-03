7e match Canadiens-Lightning

Les Canadiens de Montréal feront face au Lightning de Tampa Bay à l’occasion d’un 7e et dernier match dans le cadre du premier tour des séries.
Le Tricolore a-t-il des chances d’accéder à la deuxième ronde de ces séries éliminatoires ?
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, en discuter dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Les petits détails sur la patinoire vont avoir vraiment une incidence importante. La série est tellement serrée. Dans le dernier match 1 à 0, il y a eu quelques erreurs, mais pas beaucoup. Tu ne veux pas commettre l'erreur qui va envoyer ton club en vacances. Alors, ce n’est pas nécessairement la meilleure équipe qui va gagner, mais celle qui va avoir été le plus près de la perfection.»