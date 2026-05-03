7e match Canadiens-Lightning

Les Canadiens de Montréal feront face au Lightning de Tampa Bay à l’occasion d’un 7e et dernier match dans le cadre du premier tour des séries.

Le Tricolore a-t-il des chances d’accéder à la deuxième ronde de ces séries éliminatoires ?

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, en discuter dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.