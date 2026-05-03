Phénomène encore d'actualité

Les vols de véhicules sont en baisse pour une deuxième année consécutive, mais les automobilistes doivent demeurer à l’affût.

En effet, près de 47 000 véhicules ont été volés en 2025, et ceux qui s’adonnent à ce type de crimes emploient des techniques de plus en plus sophistiquées.

Ils utilisent notamment des dispositifs de repérage (de type Apple AirTag) pour cibler et suivre les véhicules qu’ils souhaitent dérober.

Écoutez Pascal Charest, victime d’une tentative de vol de son véhicule, discuter de cette technique employée par les voleurs, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.