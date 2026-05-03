L'entreprise connaît un fort succès

Les magasins de liquidation alimentaire Liquidation Marie, qui permettent aux consommateurs de se nourrir à bien plus bas prix, seront bientôt disponibles en ligne.
Écoutez Marie-Eve Breton, propriétaire des épiceries Liquidation Marie, en discuter dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Moi, je vends des produits déclassés, dont ce qui est du produit périmé, ou du proche date. Les grandes chaînes ne peuvent pas se permettre d'avoir des produits avec moins de dates, parce que le consommateur qui arrive en succursale ou dans une grande chaîne, il s'attend à voir un produit frais, donc une longue date sur son produit. Donc, moi, c'est là que moi, je rentre en jeu.»