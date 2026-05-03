Livre de Mario Girard sur Les filles de Caleb

Le livre Les filles de Caleb : L’histoire d’une œuvre légendaire, de Mario Girard, plonge en détail dans cette trilogie d’Arlette Cousture qui a connu un grand succès.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair discuter de cet ouvrage, qu’il suggère comme cadeau de Fête des Mères, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.