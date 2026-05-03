Livre de Mario Girard sur Les filles de Caleb

Le livre Les filles de Caleb : L’histoire d’une œuvre légendaire, de Mario Girard, plonge en détail dans cette trilogie d’Arlette Cousture qui a connu un grand succès.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair discuter de cet ouvrage, qu’il suggère comme cadeau de Fête des Mères, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Mes chapitres préférés portent sur les vrais Émilie et Ovila, qui sont les deux personnages principaux, parce qu’ils ont existé. C’étaient les grands-parents d’Arlette Cousture. Alors, d’abord, Émilie est née en 1879. Il y a une photo d’elle dans le livre, le jour de son mariage en 1901. Elle était également enseignante dans une école de rang. Mais ce qu’on découvre, c’est que la vraie Émilie, dans la vie, n’était pas gentille.»