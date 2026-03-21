Intentée par les jeunes qui étaient présents

La Ville de Longueuil et certains de ses policiers font face à une poursuite civile de près de 1,9 million de dollars déposée jeudi concernant la mort de Nooran Rezayi en septembre dernier.

Cette poursuite intentée, devant la Cour supérieure du Québec, provient des cinq jeunes qui étaient avec l'adolescent de 15 ans lorsqu'il a été abattu par les policiers.

Écoutez le chroniqueur et docteur en droit Frédéric Bérard se pencher sur le sujet, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.