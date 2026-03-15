Étienne Drapeau au segment J'en reviens pas

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet de sa vie personnelle ou de l'actualité.

Cette semaine, c'est l'auteur-compositeur-interprète Étienne Drapeau qui est l'invité de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez celui qui a récemment dévoilé son dixième album intitulé : 414 rue Père-Grenier, discuter dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Il raconte notamment comment son fils, nommé Félix des mois avant sa naissance, est ironiquement né le jour du gala de l’Adisq, et souligne le rôle de la parentalité dans sa vie.