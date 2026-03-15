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Arts et spectacles
Étienne Drapeau au segment J'en reviens pas

«Devenir papa m'a rappelé qu'il faut parfois retrouver son cœur d'enfant»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 15 mars 2026 11:04

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Devenir papa m'a rappelé qu'il faut parfois retrouver son cœur d'enfant»
L'auteur-compositeur-interprète Étienne Drapeau / Graham Hughes / La Presse canadienne

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet de sa vie personnelle ou de l'actualité.

Cette semaine, c'est l'auteur-compositeur-interprète Étienne Drapeau qui est l'invité de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez celui qui a récemment dévoilé son dixième album intitulé : 414 rue Père-Grenier, discuter dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Il raconte notamment comment son fils, nommé Félix des mois avant sa naissance, est ironiquement né le jour du gala de l’Adisq, et souligne le rôle de la parentalité dans sa vie.

«Un enfant ne regarde pas la vie avec ses yeux, mais bien avec son cœur. Devenir papa, ça m'a rappelé à quel point c'est important de retrouver un petit peu son cœur d'enfant. Un enfant, ça nous rappelle tous les jours à quel point la vie est belle. Bref, j'en reviens pas de la vie, mais surtout, j'en reviens pas du miracle de la vie.»

Étienne Drapeau

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