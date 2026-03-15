Défaite 4-2 face aux Sharks

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 4-2 samedi soir face aux Sharks de San José.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, en discuter dimanche au micro de l'émission Signé Lévesque.
«Les Canadiens n'ont pas bien joué en zone neutre. La zone neutre, c'est quelque chose sur laquelle ils travaillent depuis quelques semaines, puis, hier, on l'a échappé. On a donné ces fameux revirements. Pourquoi? Parce que, quand on essaie d'aller attaquer chez l'adversaire, on essaie des choses à haut risque, l'adversaire enlève la rondelle et repart en attaque».