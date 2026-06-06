Situation critique à Cuba

La crise que connaît Cuba vient de prendre un nouveau tournant alors que, depuis ce samedi, les paiements par cartes de crédit Visa et Mastercard ne sont plus permis.

L’économie de l’île, qui était grandement basée sur le tourisme, subit de plein fouet les effets de l’embargo américain.

Face aux pannes de courant et aux difficultés d’approvisionnement, les hôtels ferment leurs portes et les vols vers Cuba se font de plus en plus rares.

Écoutez Heidi Hollinger, photographe qui réside en partie à Cuba, revenir sur la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.