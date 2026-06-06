 Aller au contenu
Situation critique à Cuba

«Il y a presque personne dans les rues, c'est comme une “ghost town”»

par 98.5

0:00
8:24

Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 juin 2026 08:52

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Il y a presque personne dans les rues, c'est comme une “ghost town”»
La crise que connaît Cuba vient de prendre un nouveau tournant. / Ramon Espinosa / The Associated Press

La crise que connaît Cuba vient de prendre un nouveau tournant alors que, depuis ce samedi, les paiements par cartes de crédit Visa et Mastercard ne sont plus permis.

L’économie de l’île, qui était grandement basée sur le tourisme, subit de plein fouet les effets de l’embargo américain.

Face aux pannes de courant et aux difficultés d’approvisionnement, les hôtels ferment leurs portes et les vols vers Cuba se font de plus en plus rares.

Écoutez Heidi Hollinger, photographe qui réside en partie à Cuba, revenir sur la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Je trouve que c'est vraiment une crise humanitaire causée par les Américains. Bien sûr, le gouvernement cubain pourrait faire plus, mais c'est exacerbé par les Américains.»

Heidi Hollinger

Vous aimerez aussi

Cuba s'enfonce dans une crise humanitaire sans précédent
La commission
Cuba s'enfonce dans une crise humanitaire sans précédent
0:00
13:32
La famille Trump détestée jusqu’en Albanie
Signé Lévesque
La famille Trump détestée jusqu’en Albanie
0:00
8:27
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Brendan Gallagher, je l’ai connu de A à Z» -Jean-François Baril
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Émotion suite à son départ
«Brendan Gallagher, je l’ai connu de A à Z» -Jean-François Baril
«Michael Jackson le verdict»: Un documentaire fidèle à la réalité
Rattrapage
Son procès retracé de A à Z
«Michael Jackson le verdict»: Un documentaire fidèle à la réalité
D'où vient l’obsession des pelouses parfaites?
Rattrapage
Héritage historique
D'où vient l’obsession des pelouses parfaites?
L'identité québécoise est-elle en train de se fracturer?
Rattrapage
Évolution de la société
L'identité québécoise est-elle en train de se fracturer?
«C'est une obsession d'être mince et ça peut vraiment pourrir la vie»
Rattrapage
Troubles alimentaires
«C'est une obsession d'être mince et ça peut vraiment pourrir la vie»
Qu’est-ce que l’avenir réserve à Philippe Laguë?
Rattrapage
Après «À la semaine prochaine»
Qu’est-ce que l’avenir réserve à Philippe Laguë?
Simon Jolin-Barrette pourrait-il faire adopter sa constitution sous bâillon?
Rattrapage
Projet qui divise
Simon Jolin-Barrette pourrait-il faire adopter sa constitution sous bâillon?
Augmentation fulgurante des cas de mélanomes en Estrie
Rattrapage
Santé
Augmentation fulgurante des cas de mélanomes en Estrie
Sentence exemplaire pour un joueur de dek hockey violent
Rattrapage
Un an de prison
Sentence exemplaire pour un joueur de dek hockey violent
Taylor Swift: une nouvelle chanson et les détails de son mariage à venir
Rattrapage
«I knew it, I knew you»
Taylor Swift: une nouvelle chanson et les détails de son mariage à venir
La famille Trump détestée jusqu’en Albanie
Rattrapage
Un projet immobilier corrompu?
La famille Trump détestée jusqu’en Albanie
Nick Suzuki et Cole Caufield: «Toute une saison et tout un honneur»
Rattrapage
Deux trophées pour les Canadiens
Nick Suzuki et Cole Caufield: «Toute une saison et tout un honneur»
Daniel Lavoie honoré pour l’ensemble de sa carrière
Rattrapage
Musique
Daniel Lavoie honoré pour l’ensemble de sa carrière
Les tunnels Ville-Marie et Viger fermés en fin de semaine
Rattrapage
Congestion à prévoir
Les tunnels Ville-Marie et Viger fermés en fin de semaine