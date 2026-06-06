Alors qu’avait lieu cette semaine la Journée mondiale de sensibilisation aux troubles alimentaires, Ingrid Falaise tient à rappeler certains faits importants sur cette condition qui touche 300 000 personnes au Québec.

Les causes sont multiples, mais souvent, le mal-être ressenti est accentué par le contenu visionné sur les réseaux sociaux.

De plus, la démocratisation des médicaments aux effets coupe-faim accentue les effets de ces troubles dont il est très difficile de se rétablir.

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise analyser le tout, samedi, à l’émission Signé Lévesque.