 Aller au contenu
Santé

Augmentation fulgurante des cas de mélanomes en Estrie

par 98.5

0:00
3:34

Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 juin 2026 09:54

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Steve Roy
Steve Roy
Augmentation fulgurante des cas de mélanomes en Estrie
Une médecin de l’Estrie sonne l’alerte au sujet de l'augmentation des cas de mélanome. / Adobe Stock

Une médecin de l’Estrie sonne l’alerte au sujet de l'augmentation des cas de mélanome, une tendance aussi confirmée par la Société canadienne du cancer.

Les professionnels de la santé invitent la population à se méfier des astuces pour bronzer populaires sur les réseaux sociaux, mais très mauvaises pour la peau.

La prévention auprès des jeunes est désormais indispensable pour tenter de diminuer la propagation de ce type de cancer.

Écoutez l'animateur du 107.7 Estrie, Steve Roy, faire le point, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Vous aimerez aussi

Vente de garage: comment réussir son tri et attirer les acheteurs?
Le Québec maintenant
Vente de garage: comment réussir son tri et attirer les acheteurs?
0:00
13:08
«On a mis trop d'argent pour ne pas le rendre fonctionnel pour de bon»
Le Québec maintenant
«On a mis trop d'argent pour ne pas le rendre fonctionnel pour de bon»
0:00
5:53
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Brendan Gallagher, je l’ai connu de A à Z» -Jean-François Baril
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Émotion suite à son départ
«Brendan Gallagher, je l’ai connu de A à Z» -Jean-François Baril
«Michael Jackson le verdict»: Un documentaire fidèle à la réalité
Rattrapage
Son procès retracé de A à Z
«Michael Jackson le verdict»: Un documentaire fidèle à la réalité
D'où vient l’obsession des pelouses parfaites?
Rattrapage
Héritage historique
D'où vient l’obsession des pelouses parfaites?
L'identité québécoise est-elle en train de se fracturer?
Rattrapage
Évolution de la société
L'identité québécoise est-elle en train de se fracturer?
«C'est une obsession d'être mince et ça peut vraiment pourrir la vie»
Rattrapage
Troubles alimentaires
«C'est une obsession d'être mince et ça peut vraiment pourrir la vie»
Qu’est-ce que l’avenir réserve à Philippe Laguë?
Rattrapage
Après «À la semaine prochaine»
Qu’est-ce que l’avenir réserve à Philippe Laguë?
Simon Jolin-Barrette pourrait-il faire adopter sa constitution sous bâillon?
Rattrapage
Projet qui divise
Simon Jolin-Barrette pourrait-il faire adopter sa constitution sous bâillon?
Sentence exemplaire pour un joueur de dek hockey violent
Rattrapage
Un an de prison
Sentence exemplaire pour un joueur de dek hockey violent
Taylor Swift: une nouvelle chanson et les détails de son mariage à venir
Rattrapage
«I knew it, I knew you»
Taylor Swift: une nouvelle chanson et les détails de son mariage à venir
«Il y a presque personne dans les rues, c'est comme une “ghost town”»
Rattrapage
Situation critique à Cuba
«Il y a presque personne dans les rues, c'est comme une “ghost town”»
La famille Trump détestée jusqu’en Albanie
Rattrapage
Un projet immobilier corrompu?
La famille Trump détestée jusqu’en Albanie
Nick Suzuki et Cole Caufield: «Toute une saison et tout un honneur»
Rattrapage
Deux trophées pour les Canadiens
Nick Suzuki et Cole Caufield: «Toute une saison et tout un honneur»
Daniel Lavoie honoré pour l’ensemble de sa carrière
Rattrapage
Musique
Daniel Lavoie honoré pour l’ensemble de sa carrière
Les tunnels Ville-Marie et Viger fermés en fin de semaine
Rattrapage
Congestion à prévoir
Les tunnels Ville-Marie et Viger fermés en fin de semaine