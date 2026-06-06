Une médecin de l’Estrie sonne l’alerte au sujet de l'augmentation des cas de mélanome, une tendance aussi confirmée par la Société canadienne du cancer.

Les professionnels de la santé invitent la population à se méfier des astuces pour bronzer populaires sur les réseaux sociaux, mais très mauvaises pour la peau.

La prévention auprès des jeunes est désormais indispensable pour tenter de diminuer la propagation de ce type de cancer.

Écoutez l'animateur du 107.7 Estrie, Steve Roy, faire le point, samedi, au micro de Denis Lévesque.