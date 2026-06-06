Projet qui divise

Alors qu’il ne reste que quelques jours avant la fin de la session parlementaire, le gouvernement se presse pour faire adopter les projets de loi qui restent sur la table.

Parmi eux, le projet de constitution québécoise ne fait pas l’unanimité au sein des élus, qui demandent à ce qu’un texte de cette envergure soit débattu et que tout le monde puisse être consulté.

Mais puisque l'horloge tourne, le gouvernement pourrait-il malgré tout l’adopter sous bâillon?

Écoutez l’avocat et chroniqueur Frédéric Bérard analyser la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.