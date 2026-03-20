Les pays nordiques abriteraient les populations les plus heureuses, selon un rapport de l’ONU dévoilé vendredi, en cette Journée mondiale du bonheur.
Le Québec arrive au 5e rang de ce palmarès selon lequel les endroits plus favorables au bonheur sont les plus égalitaires.
Écoutez Maïka Sondargjee, chercheuse et professeure à l’université d'Ottawa à l'école de développement international et mondialisation, se pencher sur les facteurs de bonheur au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Au Québec, les jeunes en bas de 30 ans sont de plus en plus moins heureux que les gens en haut de 60 ans. C'est très inquiétant. Le rapport du salaire par rapport au coût de la vie est de plus en plus élevé, il y a vraiment des inégalités qui se creusent, et les jeunes ont moins d'opportunités. Ils sont aussi peut-être moins en lien avec d'autres, notamment avec l'usage des médias sociaux, mais aussi avec l'individualisation de la société.»