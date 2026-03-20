Les pays nordiques abriteraient les populations les plus heureuses, selon un rapport de l’ONU dévoilé vendredi, en cette Journée mondiale du bonheur.

Le Québec arrive au 5e rang de ce palmarès selon lequel les endroits plus favorables au bonheur sont les plus égalitaires.

Écoutez Maïka Sondargjee, chercheuse et professeure à l’université d'Ottawa à l'école de développement international et mondialisation, se pencher sur les facteurs de bonheur au micro de l'animateur Philippe Cantin.