Les États-Unis et la guerre en Iran

La guerre en Iran n'en est pas une de l'OTAN, réitère l'ancien ambassadeur Ferry de Kerckhove, contrairement aux dires du président américain.

En cette Journée mondiale du bonheur, il souligne le pays «extraordinaire» qu'est le Canada, tout en admettant qu'il est difficile de se passer de nos voisins américains géopolitiquement.

Écoutez Ferry de Kerckhove ex-ambassadeur du Canada en Égypte et en Indonésie, commenter la situation au micro de Philippe Cantin.