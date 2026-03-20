Même un faible niveau d'activité physique faible aurait des bienfaits considérables sur la santé, par rapport à une personne sédentaire, révèle une nouvelle étude norvégienne publiée dans The Lancet.
Écoutez le Dr Gilles Goulet, cardiologue et instigateur de la plateforme Icardio.ca, en discuter vendredi au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Il faut juste accélérer un peu sa fréquence cardiaque pour que l'exercice soit bénéfique. C'est-à-dire qu'il faut avoir la difficulté légère à entretenir une conversation parce que notre souffle va nous manquer un peu. Et je m'adresse surtout aux gens qui veulent demeurer autonome le plus longtemps possible, de bouger cinq minutes ou dix minutes par jour, c'est déjà déjà beaucoup.»