Même un faible niveau d'activité physique faible aurait des bienfaits considérables sur la santé, par rapport à une personne sédentaire, révèle une nouvelle étude norvégienne publiée dans The Lancet.

Écoutez le Dr Gilles Goulet, cardiologue et instigateur de la plateforme Icardio.ca, en discuter vendredi au micro de l'animateur Philippe Cantin.