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Arts et spectacles
30e édition du festival REGARD

Culture québécoise: «Le court métrage est une porte d'entrée pour les jeunes»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 mars 2026 15:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Culture québécoise: «Le court métrage est une porte d'entrée pour les jeunes»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La 30e édition du festival REGARD, qui célèbre l'industrie du court métrage, se déroule présentement au Saguenay. 

Écoutez India Desjardins, membre du jury pour la catégorie jeunesse, en discuter avec la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.

«Pour le cinéma jeunesse, c'est incroyable ce que j'ai vu. Je regardais ça chez moi, puis, des fois, je pleurais. J'en ai fait écouter à mon filleul aussi parce qu'il y en a que je me disais que ça pourrait lui plaire. Donc, en tout cas, pour le volet jeunesse, il y a vraiment de très beaux films. Puis on parle beaucoup de comment intéresser les jeunes à notre culture au cinéma. Puis je trouve que le court métrage est tellement une belle porte d'entrée.»

India Desjardins

L'autrice discute ensuite de pistes de solution pour rendre le cinéma québécois plus accessible au jeune public.

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