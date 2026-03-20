Hausse des tarifs aériens

Alors que les tensions géopolitiques font bondir le prix du carburant, les voyageurs québécois doivent s'attendre à une hausse des prix de billets d'avion dans les prochains mois.

Y a-t-il moyen de réduire ces coûts en achetant ses billets d'avance? Quelle stratégie peut-on employer pour minimiser nos dépenses de voyage?

Écoutez le fondateur de Flytrippers, une compagnie qui se spécialise dans la recherche de vol à moindres frais, Andrew D'Amours partager ses astuces, vendredi après midi, avec Philippe Cantin.